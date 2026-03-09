8 marzo Tajani | Solidarietà a donne iraniane la guerra rende più difficile la loro situazione – Il video

Il vicepresidente del Parlamento europeo ha espresso solidarietà alle donne iraniane in occasione dell’8 marzo, sottolineando come la guerra abbia complicato ulteriormente la loro condizione. In un video diffuso, ha ricordato che molte di loro affrontano sfide maggiori a causa del conflitto e ha invitato a riflettere sulla loro situazione. La dichiarazione è stata resa pubblicamente in questa giornata dedicata alle donne.

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2026 "E non possiamo non pensare oggi alle donne iraniane, che stanno vivendo un momento tremendo con una guerra che finisce per rendere ancora più difficile la loro situazione dopo essere state represse, dopo essere state bloccate nella loro voglia di libertà, nella loro voglia di essere donne come tutte le altre. Un regime che ha ucciso tante donne, che continua a costringerle a nascondersi, a nascondere i loro capelli e per magari un riccio in più fuori dal velo si rischia veramente anche la vita. Ma un messaggio lo vogliamo mandare di solidarietà anche alle donne afghane, che soffrono anche loro limitazioni della loro libertà", così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un video pubblicato sui suoi canali social in occasione della feste dell'8 marzo.