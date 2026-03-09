8 marzo | mimose e sindacati onorano le donne della Casa Pia

In occasione dell’8 marzo, i sindacati e le rappresentanze hanno reso omaggio alle donne della Casa Pia, l’istituto cittadino conosciuto anche come Casa di Riposo Fossombroni. La giornata è stata segnata da gesti simbolici come la distribuzione di mimose, in un momento che ha coinvolto direttamente le donne che vivono e lavorano all’interno della struttura.

La ricorrenza dell’8 marzo ha trovato una risonanza particolare all’interno della Casa Pia, lo storico istituto cittadino noto anche come Casa di Riposo Fossombroni. L’incontro ha unito residenti, personale e dirigenti per onorare le conquiste femminili a ottant’anni esatti dall’affermazione del diritto di voto universale in Italia. Oltre alla celebrazione simbolica, l’evento ha messo al centro le biografie delle ospiti, trasformando la struttura assistenziale in un palcoscenico di memoria collettiva. L’albero di mimosa come simbolo di continuità storica. Un gesto semplice ma carico di significato ha anticipato la festa: il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti ha donato e piantato un albero di mimosa nel giardino della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

