8 Marzo Meloni alle celebrazioni della Festa della Donna al Quirnale – Il video

La premier Meloni ha partecipato alle celebrazioni dell’8 marzo al Quirinale, in occasione della Festa della Donna. La cerimonia si è svolta ieri e ha visto la presenza di diversi rappresentanti istituzionali. Durante l’evento, sono stati condivisi discorsi e momenti commemorativi dedicati alle donne. La partecipazione si è conclusa con un saluto ufficiale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 La premier Meloni partecipa alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale, in occasione della Festa della Donna. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev