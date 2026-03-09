8 marzo mattarella ricorda le staffette partigiane

Il Presidente della Repubblica ha ricordato le staffette partigiane in occasione dell’8 marzo, evidenziando il ruolo delle donne durante la Resistenza. Ha sottolineato come il voto femminile del 1946 rappresentò un momento di svolta, segnato dall’impegno e dal sacrificio delle staffette. La commemorazione ha coinvolto anche altri interventi dedicati alle figure femminili che hanno contribuito alla lotta partigiana.

Il loro ruolo protagonista le donne lo avevano testimoniato sempre e lo avevano ribadito sostenendo la società e l'economia italiana durante i penosi anni dei due conflitti mondiali, prendendo anche parte attiva alla Liberazione, come staffette partigiane, come attiviste, come combattenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale celebrando la "Giornata Internazionale della Donna".

