8 marzo Mattarella | Non solo leggi educare al rispetto in famiglia e a scuola

Il presidente della Repubblica ha ricordato che l’8 marzo non riguarda solo le leggi, ma anche l’educazione al rispetto nelle famiglie e nelle scuole. Ha sottolineato che investire nelle donne contribuisce a rendere la società più equa, forte, innovativa e dinamica. La giornata viene quindi vista come un momento per riflettere sull’importanza di promuovere valori di rispetto e parità in diversi ambiti.

"Una società che investe nelle donne diventa oltre che più equa, più forte, più innovativa, più dinamica. Tutti i fattori indicano che l'economia cresce con il lavoro femminile e con esso cresce la qualità complessiva della vita. Promuovere politiche che favoriscano l'inclusione, la formazione, la leadership femminile, sostenere la maternità senza penalizzazioni di carriera, sono fattori fondamentali per il futuro della nostra Italia. Per tutti questi aspetti, per il valore di questa storia, appare – ed è – paradossale doversi occupare sovente di violenza di genere. Eppure, purtroppo, è necessario. L'impegno di civiltà di consegnarla al...