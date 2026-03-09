8 marzo Mattarella | La parità ci sarà quando non si chiederà più alle donne di seguire modelli maschili

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna al Quirinale, il presidente della Repubblica ha detto che la parità tra uomini e donne si realizzerà quando non si chiederà più alle donne di seguire modelli maschili. Ha sottolineato che il cammino verso l’uguaglianza è ancora in corso e che bisogna superare gli stereotipi di genere. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associazioni.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna al Quirinale, il presidente della Repubblica ha ricordato come il percorso per la parità di genere sia ben lontano dal dirsi concluso. Lo sarà quando "non si chiederà più alle donne di assumere modelli di comportamento maschili per vedere riconosciute il proprio ruolo e le loro capacità".