8 marzo la Cisl Arezzo ha aperto le porte della sede | partecipato Open day della donna

Il 8 marzo, la sede della CISL di Arezzo in viale Michelangelo ha ospitato l’“Open day della donna”, un evento che ha coinvolto il pubblico in un momento di incontro, ascolto e condivisione. L’iniziativa, realizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha permesso ai partecipanti di accedere liberamente agli spazi e di partecipare a diverse attività organizzate per l’occasione.

“Un’apertura speciale della sede per celebrare le donne tra lavoro, famiglia e comunità: confronto, ascolto e vicinanza al centro dell’Open Day della CISL Arezzo” Una giornata di incontro, ascolto e condivisione. Domenica 8 marzo la sede della CISL di Arezzo in viale Michelangelo ha aperto eccezionalmente le proprie porte per l’“Open day della donna”, un’iniziativa pensata per celebrare la Giornata Internazionale della Donna offrendo uno spazio di accoglienza e riflessione dedicato alle donne, alle lavoratrici e alle loro famiglie.La mattinata si è aperta alle 9.30 con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vicario generale monsignor Alessandro Conti, momento di raccoglimento particolarmente significativo in una fase complessa e segnata da molte fragilità sociali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

