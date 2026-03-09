Il Collettivo Caciara ha modificato temporaneamente la toponomastica di Ascoli durante la mattinata dell’8 marzo 2026, intervenendo sugli elementi che identificano alcune vie della città. L’azione è avvenuta senza autorizzazione ufficiale e ha coinvolto la sostituzione di cartelli e segnaletiche. Nessun altro intervento è stato comunicato o autorizzato dalle autorità locali.

Nel cuore di Ascoli, la mattinata dell’8 marzo 2026 è stata segnata da un’azione simbolica che ha ridefinito temporaneamente lo spazio urbano. Il Collettivo Caciara ha sostituito le targhe storiche legate al passato fascista e coloniale con i nomi di donne che hanno lottato per i diritti sociali e politici nel Novecento. L’intervento non si limita a una semplice sostituzione cartacea ma rappresenta una presa di posizione politica netta contro una narrazione istituzionale svuotata di contenuti reali. Le attiviste del gruppo sottolineano come la ricorrenza debba essere vissuta come giornata di lotta attiva e non come mera celebrazione rituale. La scelta dei nuovi nomi sulle strade mira a dare visibilità a figure femminili spesso ignorate dalla storia ufficiale della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 8 marzo: il Collettivo Caciara riscrive la toponomastica di Ascoli

