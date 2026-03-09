8 marzo | Giusy Mosca a Caltanissetta per la forza delle donne

Durante la cerimonia dell’8 marzo a Caltanissetta, la consigliera Giusy Mosca ha rivolto un appello alla solidarietà femminile, sottolineando l’importanza di unire le forze per le donne. L’evento si è svolto in presenza di pubblico e ha visto la partecipazione di diverse rappresentanti della comunità locale. La giornata è stata dedicata alla celebrazione della forza e dei diritti delle donne.

La consigliera Giusy Mosca ha rivolto un appello alla solidarietà femminile durante la celebrazione dell’8 marzo a Caltanissetta. L’intervento sottolinea l’urgenza di sostenere le donne in difficoltà e celebra i traguardi raggiunti fino ad oggi. Nel cuore della Sicilia interna, la giornata non è vista come una semplice ricorrenza formale, ma come un momento di mobilitazione concreta per il futuro del territorio. La nota diffusa dalla consigliera evidenzia la necessità di agire uniti per migliorare la qualità della vita delle donne nel contesto locale e globale. Radici storiche e significato politico della data. La scelta dell’8 marzo non nasce dal nulla, ma affonda le radici in eventi traumatici che hanno segnato la storia del lavoro femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

