8 marzo | Cirillo chiede fatti non parole sulla parità

In occasione dell’8 marzo 2026, Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di passare dai discorsi alle azioni concrete per affrontare la parità. Ha sottolineato la necessità di tradurre le promesse in fatti tangibili, invitando a concentrarsi su risultati concreti piuttosto che su parole vuote.

Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha lanciato un messaggio forte in occasione dell’8 marzo 2026, sottolineando la necessità di passare dalle parole ai fatti concreti. La ricorrenza della Giornata internazionale della donna è stata trasformata da semplice celebrazione a momento di verifica sull’impegno reale contro le disuguaglianze e le violenze. Il territorio calabrese, con le sue profonde differenze tra zone costiere e aree interne, richiede un approccio che vada oltre i soliti discorsi sulla parità. L’intervento del vertice politico non si limita a commemorare il passato, ma punta a una valutazione lucida delle difficoltà ancora presenti nella società odierna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

