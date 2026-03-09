8 marzo 2026 | lo stress delle donne tra ruoli e aspettative

L’8 marzo 2026 si concentra sullo stress che le donne vivono a causa dei molteplici ruoli che devono ricoprire e delle aspettative sociali a cui sono sottoposte. Quest’anno, l’attenzione si focalizza sulla loro salute mentale e sulle sfide quotidiane legate a questo carico. Diversi studi e interventi pubblici evidenziano come queste pressioni incidano sul loro benessere senza tralasciare i dettagli concreti delle difficoltà affrontate.

L’8 marzo 2026 segna una data cruciale per riflettere sul benessere psicologico femminile, un tema che va ben oltre il semplice scambio di mimose. La dottoressa Francesca Gigliotti, psicologa clinica e docente, ha messo in luce come la gestione dei molteplici ruoli sociali stia diventando una fonte di stress significativo per molte donne italiane. Il cuore del problema risiede nella difficoltà di conciliare le aspettative della società con i limiti reali dell’essere umano. Non si tratta solo di lavorare o curare la famiglia, ma di gestire l’identità complessa che richiede presenza costante in ogni ambito: professionale, domestico, relazionale e personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

