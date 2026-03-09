77enne muore | sforzo vietato prima dell’intervento figlia

Una donna di 77 anni, residente a Tolentino e di origine romena, è deceduta nel luglio del 2018 presso l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La figlia ha dichiarato che alla madre era stato vietato di compiere sforzi prima dell’intervento. La notizia è stata resa nota al momento del decesso.

Una donna di 77 anni, residente a Tolentino e di origine romena, è deceduta nel luglio del 2018 presso l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La causa scatenante sarebbe stata uno sforzo fisico imposto poco prima dell’intervento chirurgico al cuore. La figlia ha presentato denuncia per omicidio colposo contro ignoti, sostenendo che la madre fosse costretta ad alzarsi da sola nonostante le condizioni cliniche. L’evento si è verificato il 6 luglio 2018, quando la paziente, già ricoverata in Cardiologia dopo una coronarografia eseguita a maggio, avrebbe dovuto essere trasportata in sala operatoria. Un barelliere, citando un problema alla schiena, non avrebbe fornito assistenza fisica diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 77enne muore: sforzo vietato prima dell’intervento, figlia Articoli correlati Leggi anche: “Costretta ad alzarsi”, muore prima dell'intervento. La figlia denuncia l'ospedale Tragico incidente stradale sulla SS18 Cilentana. Muore 77enneUn drammatico ievento ha colpito la comunità locale in occasione della fine dell’anno, a seguito di un grave incidente stradale verificatosi tra i...