500 podisti uniscono Busto e Legnano | 34’47 per Donatello

Oltre cinquecento podisti hanno unito le forze di Busto Arsizio e Legnano nella prima edizione della 2 Cities 4 Run, trasformando un percorso di dieci chilometri in una celebrazione dello sport solidale. L’evento, supportato dalla UYBA Volley e dedicato alla Fondazione Bianca Garavaglia, ha al traguardo Andrea Donatello e Roberta Vignati come vincitori assoluti delle rispettive categorie. La gara non è stata solo una competizione fisica ma un atto di coesione sociale, dove istituzioni e cittadini hanno corso fianco a fianco per raccogliere fondi per opere di beneficenza. Il dominio sui dieci chilometri. Il cronometro ha registrato tempi che definiscono la qualità agonistica del circuito Running People. 🔗 Leggi su Ameve.eu

