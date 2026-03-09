50 bambini diventano Baby Soccorritori | 45 minuti di pratica

Cinquanta studenti della scuola primaria Fabbiani hanno partecipato a una sessione di formazione pratica di 45 minuti, durante la quale hanno imparato le nozioni di base per intervenire in situazioni di emergenza e sono diventati Baby Soccorritori. La sessione si è concentrata sull’acquisizione di competenze pratiche utili in caso di bisogno.

Quarantacinque minuti di formazione pratica hanno trasformato 50 studenti della scuola primaria Fabbiani in potenziali salvatori. L'iniziativa si è svolta a Marina di Città Sant'Angelo, dove il progetto A scuola di cuore ha portato i bambini a padroneggiare le manovre di disostruzione e rianimazione. L'intervento, realizzato dal centro Formiamo di Francesco Bevilacqua con la Salvamento Academy Italia, ha gli alunni cimentarsi sui manichini trainer per apprendere il massaggio cardiaco e l'uso corretto del numero unico 112. Al termine della giornata, ogni partecipante ha ricevuto l'attestato ufficiale che lo identifica come Baby Soccorritore.