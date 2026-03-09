5 arresti | la complice interna ha smantellato la banda dei rapinatori

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Sassuolo e Vignola in seguito a tre rapine avvenute nel centro scommesse Snai di via Barella. La banda è stata smantellata grazie all'intervento delle forze dell'ordine e alla collaborazione di una complice interna. Le operazioni hanno portato all'esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare.

Cinque persone arrestate dai carabinieri di Sassuolo e Vignola per tre rapine al centro scommesse Snai di via Barella. La rete criminale è stata smantellata grazie alla collaborazione inconsapevole di una dipendente del locale, che ha agito da basista. L'operazione giudiziaria ha portato all'emanazione di ordinanze di custodia cautelare, con misure diverse tra carcere e arresti domiciliari. Le indagini hanno ricostruito un quadro preciso di tre assalti avvenuti tra fine 2023 e inizio 2026. Il ruolo determinante della complice interna. L'elemento cruciale che ha permesso la cattura risiede nel comportamento anomalo registrato dalle telecamere di sorveglianza durante l'ultimo colpo.