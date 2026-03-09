Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Atmosfera autentica, cucina tradizionale e convivialità: Marco conquista la vittoria nella sfida tra storiche trattorie torinesi La tradizione piemontese conquista la scena di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Nell’ultima puntata del programma condotto dallo chef Alessandro Borghese, dedicata alle migliori piola di Torino, a trionfare è stata La Piola di Reaglie, guidata da Marco. Il locale, situato ai piedi delle colline torinesi, ha conquistato il primo posto con 156 punti, imponendosi nella sfida tra alcune delle trattorie più rappresentative della tradizione cittadina. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - 4 Ristoranti, Alessandro Borghese incorona la migliore piola di Torino: trionfa La Piola di Reaglie

Articoli correlati

4 Ristoranti, per Alessandro Borghese La Piola di Reaglie di Marco è la migliore di Torino"Hai vinto perché sei riuscito a creare il clima e i sapori di una classica piola torinese.

Alessandro Borghese premia il migliore ristorante di cucina tipica di Pisa: 4 Ristoranti, ecco quando va in onda la puntataPisa, 31 gennaio 2026 – Ecco arrivata a Pisa una delle sfide culinarie più seguite della televisione.

COME NASCE “4 RISTORANTI”. ALESSANDRO BORGHESE PASSA DAL BSMT!

Una raccolta di contenuti su Alessandro Borghese

Temi più discussi: Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il miglior ristorante di Reggio Calabria. FOTO; 4 Ristoranti di Alessandro Borghese: tappa a Reggio Calabria; Alessandro Borghese 4 Ristoranti: il miglior ristorante del centro di Reggio Calabria; Borghese promuove Reggio Calabria con 11: Una cartolina viva, ma può crescere ancora.

4 Ristoranti, per Alessandro Borghese La Piola di Reaglie di Marco è la migliore di TorinoHai vinto perché sei riuscito a creare il clima e i sapori di una classica piola torinese. E poi ci sono il biliardo e le bocce!, lo ha incoronato lo Chef ... torinotoday.it

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti 11, Ultima Puntata: nella tappa finale si cerca la Miglior Piola Di TorinoSi conclude il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti 11. Oggi, 8 marzo 2026, chef Borghese arriva a Torino alla ricerca della Miglior Piola. L'appuntamento è su Sky e in Streaming su NOW. comingsoon.it

Alessandro Borghese - facebook.com facebook