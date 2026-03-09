36 milioni per lo sport | ecco le opere strategiche in città

Nel biennio 2024-2025, la città riceverà un investimento di oltre 36 milioni di euro destinato allo sport. Tra le opere previste ci sono il rifacimento dello stadio Ferrini e la realizzazione della nuova Cittadella dello Sport. Questi interventi rappresentano interventi significativi nel settore sportivo locale. La pianificazione e l'esecuzione sono affidate a enti pubblici e imprese specializzate.

Un investimento di oltre 36 milioni di euro trasformerà il panorama sportivo della città nel biennio 2024-2025, con opere strategiche che spaziano dal rifacimento dello stadio Ferrini alla nuova Cittadella dello Sport. L’assessore allo Sport Elisa Lodi ha illustrato i dettagli in una conferenza stampa, evidenziando come questi lavori mirino a garantire spazi adeguati per tutte le categorie, comprese quelle con disabilità. I numeri parlano chiaro: finora sono stati realizzati interventi per circa 7,2 milioni di euro, mentre altri 16,8 milioni sono attualmente in fase di esecuzione e 12,1 milioni sono già programmati per il futuro immediato. Questa mole di risorse finanziarie rappresenta una scommessa sul territorio, puntando su strutture come il Cubone e lo Stadio Grezar per elevare la qualità dell’offerta sportiva locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

