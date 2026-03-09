Una nuova normativa regionale sulla classificazione dei territori montani potrebbe escludere 29 comuni marchigiani dal riconoscimento ufficiale, tra cui 15 nella provincia di Pesaro e Urbino. La norma interessa specificamente alcune aree delle Marche interne, mentre queste località rischiano di rimanere fuori dalla lista. La situazione riguarda direttamente le amministrazioni comunali coinvolte e le loro popolazioni.

Una nuova normativa regionale sulla classificazione dei territori montani rischia di escludere dal riconoscimento ufficiale ben 29 comuni marchigiani, tra cui 15 situati nella provincia di Pesaro e Urbino. La critica arriva da Italia Viva Marche, che sottolinea come un criterio basato esclusivamente sull’altitudine media sia insufficiente a rappresentare la realtà complessa delle aree interne della regione. I dati elaborati dall’Uncem Marche indicano che l’applicazione rigida del parametro altimetrico potrebbe privare questi centri degli strumenti e dei fondi dedicati alle zone svantaggiate. La preoccupazione è stata espressa chiaramente dalla presidente regionale Fabiola Caprari e dal presidente provinciale Maurizio Miranda durante una riunione tenutasi recentemente a Pesaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 29 comuni a rischio: la nuova norma esclude le Marche interne

