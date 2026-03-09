21enne morse e picchiò 3 carabinieri | arresto alla Segavecchia

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Forlimpopoli dopo aver aggredito tre carabinieri durante un servizio di ordine pubblico alla festa della Segavecchia. L’uomo ha morso e picchiato i militari con calci e pugni, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito subito dopo l’accaduto, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.

Un giovane di ventun anni è stato arrestato a Forlimpopoli dopo aver aggredito tre militari dei Carabinieri con calci, pugni e morsi durante un servizio di ordine pubblico alla festa della Segavecchia. L’episodio, verificatosi sabato sera nei pressi di un bar, ha lasciato i tre agenti con una prognosi di sette giorni ciascuno. L’intervento si è complicato quando il soggetto, risultato positivo per alcol e sostanze stupefacenti, ha reagito con estrema violenza alla richiesta di identificazione. La presenza di un gruppo di estranei che ha cercato di ostacolare l’azione delle pattuglie ha reso necessario l’invio di rinforzi aggiuntivi per riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 21enne morse e picchiò 3 carabinieri: arresto alla Segavecchia Calci, pugni e morsi ai carabinieri alla Segavecchia: un arrestoForlimpopoli (Forlì-Cesena), 9 marzo 2026 – Se la giornata di ieri è filata liscia, tra l’entusiasmo generale, sabato sera alla festa della... Ancora disordini vicino alla stazione, 21enne prende a calci gli agenti della polizia: scatta l'arrestoNella giornata di martedì (23 dicembre) gli agenti della Questura di Ravenna hanno arrestato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Una raccolta di contenuti su 21enne morse e picchiò 3 carabinieri.... Calci, pugni e morsi ai carabinieri alla Segavecchia: un arrestoForlimpopoli, durante un servizio di ordine pubblico alla festa colpiti tre militari: 7 giorni di prognosi ... msn.com Forlimpopoli. Calci e pugni ai carabinieri alla Segavecchia, arrestato un 21enneAggredisce i carabinieri durante la festa della Segavecchia a Forlimpopoli. Arrestato un 21enne, tre militari dell’Arma hanno riportato lesioni con ... corriereromagna.it