21 marzo a Torino | 4 pullman da Asti per la memoria delle vittime

Il 21 marzo 2026 a Torino si svolgerà la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno, dedicata alle vittime innocenti delle mafie. Quattro pullman provenienti da Asti arriveranno alla manifestazione, che ogni anno richiama partecipanti da diverse zone della regione. L’evento si svolge in una data simbolica e coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni.

Il 21 marzo 2026 si terrà a Torino la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno, un appuntamento annuale dedicato alle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa prevede la lettura pubblica dei nomi in Piazza Vittorio, seguita da seminari di approfondimento nel pomeriggio. Quattro pullman partono da Asti per portare i partecipanti verso il capoluogo piemontese. L'organizzazione è curata da Libera Asti, Acli Asti e Cgil, con un costo di sette euro a persona per il trasporto. Il ritrovo per i viaggiatori astigiani è fissato alle ore 7.00 presso il parcheggio del supermercato Aumai, in zona Corso Torino, con partenza alle 7.15. Il rientro dai luoghi della commemorazione è previsto entro le ore 19.