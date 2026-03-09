20enne condannato | ricatto su video nudo 1000 euro

Un giovane di vent’anni di Varese è stato condannato a un anno e due mesi di carcere, con la sospensione condizionale, per aver tentato di estorcere 1000 euro minacciando di pubblicare un video intimo. La vicenda riguarda un episodio in cui il ragazzo ha richiesto denaro a una persona, minacciando di diffondere un video nudo se non avesse pagato.

Un giovane varesino di vent’anni ha ricevuto una condanna di un anno e due mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, per aver tentato di estorcere denaro minacciando di diffondere online una registrazione intima. La vittima, residente a Vedelago, ha rifiutato di pagare la somma richiesta di mille euro, scatenando le indagini che hanno portato alla sentenza emessa oggi, 9 marzo 2026. La dinamica si è svolta inizialmente sulla piattaforma TikTok, dove un profilo femminile nudo ha attirato l’attenzione della vittima attraverso contatti iniziali. Una volta stabilita la connessione, la comunicazione è migrata verso una videochiamata privata, durante la quale la donna sullo schermo ha mostrato le proprie parti intime spingendo l’uomo a compiere atti di autoerotismo davanti alla telecamera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 20enne condannato: ricatto su video nudo, 1000 euro Articoli correlati "Mandami altre foto o diffondo il video": condannato per tentato ricatto sessualeLa morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend Liste d'attesa, è... Leggi anche: Cavallo di ritorno a Casoria: 1000 euro per riavere l’auto. Arrestato 20enne