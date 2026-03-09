Il 10 marzo 1878, una giovane donna di nome Anna Nocera scomparve senza lasciare tracce del suo corpo. Questo episodio è riconosciuto dalla storiografia come il primo caso di femminicidio legato alla mafia. La vicenda si inserisce in un contesto storico in cui le autorità e le istituzioni non intervennero immediatamente, lasciando spazio a molte incognite sulla dinamica dell’accaduto.

Il 10 marzo 1878, la giovane Anna Nocera scomparve senza lasciare traccia del suo corpo, in un caso che la storiografia identifica come il primo femminicidio di mafia. La vittima, una domestica di diciassette anni, fu uccisa per eliminare l’onore ferito dalla gravidanza non voluta dal corteggiatore Leonardo Amoruso. Questa vicenda, emersa durante il processo del 1883 contro i fratelli Amoruso, rimane oggi un simbolo della violenza mafiosa contro le donne. La madre, Vincenza Cuticchia, rimasta vedova, si costituì parte civile e denunciò pubblicamente gli assassini come scellerati e infami per aver tolto la vita alla figlia. Il Coordinamento... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1878: il primo femminicidio di mafia che le scuole devono insegnare

Articoli correlati

10 marzo 1878, Anna Nocera e il primo femminicidio di mafia: una proposta educativa per ricordarla nelle scuoleIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole oggi affrontare un altro tema legato alla mafia, ovvero la figura della...

Leggi anche: La Sicilia stanzia 1,5 milioni di euro per le scuole con il programma “Liberi di scegliere”: laboratori e incontri per conoscere la mafia e scegliere da che parte stare