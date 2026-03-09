17 talenti al Nicolini | le compositrici dimenticate tornano a suonare

Lo scorso sabato 7 marzo, nel cuore di Piacenza, il Conservatorio Nicolini ha ospitato un evento musicale dedicato alle compositrici donne, con la partecipazione di 17 talenti. Durante la serata sono state eseguite opere di autrici dimenticate o poco conosciute, portando alla ribalta il loro contributo alla musica. L’evento ha visto interpreti e musicisti esibirsi in un programma che ha riscoperto queste figure spesso trascurate.

Lo scorso sabato 7 marzo, nel cuore di Piacenza, il Conservatorio Nicolini ha ospitato un evento musicale straordinario dedicato esclusivamente al talento femminile nella storia della musica. L'iniziativa Voci di donne nei secoli, organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha messo in luce le opere di compositrici spesso dimenticate, interpretate da diciassette studenti e studentesse dell'istituto. La serata si è svolta nel Salone dei Concerti, guidando il pubblico attraverso epoche diverse con strumenti a tastiera come protagonisti assoluti. Un itinerario sonoro tra passato e presente. L'evento non si è limitato a una semplice esecuzione, ma ha costruito un vero e proprio percorso storico-culturale curato dalla docente Maria Grazia Petrali.