15 nuovi Giusti a Milano | da King alle vittime

Il 11 marzo, al Monte Stella di Milano, si terrà una cerimonia alle ore 10 per l’introduzione di quindici nuovi nominativi nel Giardino dei Giusti. Tra loro ci sono figure che hanno salvato vite e vittime di persecuzione, e saranno ufficialmente riconosciuti in questa occasione. L’evento si svolge in via Cimabue, coinvolgendo la comunità locale e il pubblico presente.

Il Giardino dei Giusti a Milano accoglierà quindici nuovi nomi il prossimo 11 marzo. La cerimonia si terrà al Monte Stella, in via Cimabue, dalle ore 10 del mattino. L'evento onorerà figure come Piero Calamandrei e Martin Luther King, ma anche attivisti contemporanei come Vivian Silver e Reem Al-Hajajreh. L'iniziativa nasce da un'assemblea composta dalla Fondazione Gariwo, dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal Comune di Milano. Il tema scelto per questa edizione è I Giusti per la democrazia, con su dialogo e nonviolenza. Si tratta di una celebrazione annuale che mira a preservare la memoria di chi ha rischiato la vita per difendere i diritti umani.