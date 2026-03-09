13 marzo 2026 | Gordon Fulminacci e il rock ridefiniscono la musica

Il 13 marzo 2026 vede l’uscita di nuovi album di Gordon e Fulminacci, artisti noti nel panorama musicale italiano. In questa giornata, le loro pubblicazioni si aggiungono a una serie di release che coinvolgono il rock, influenzando le preferenze degli ascoltatori sia in Italia che all’estero. La data si distingue come un momento di novità nel settore discografico.

Il venerdì 13 marzo del 2026 si rivela un giorno di svolta per la scena musicale, con uscite discografiche che promettono di ridefinire i gusti degli ascoltatori italiani e internazionali. Tra il ritorno dei Black Crowes e le nuove proposte di Kim Gordon e Fulminacci, la settimana in questione offre una concentrazione insolita di qualità artistica. L’evento principale è rappresentato dall’uscita contemporanea di album che coprono generi diversi, dal rock alternativo al rap urbano, creando un palinsesto sonoro unico. Non si tratta di semplici lanci commerciali, ma di opere che riflettono l’evoluzione stilistica di artisti affermati e emergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal rock ai cantautori, un 2026 tutto in musicaSi annuncia una prima metà del nuovo anno ricca di concerti tra Ancona e Senigallia.

Parigi 2026: Pelle e drappeggi ridefiniscono il lussoLa settimana della moda di Parigi Autunno-Inverno 2026-2027, in calendario dal 2 al 10 marzo, segna un ritorno alla sostanza nella costruzione dei...

Da Kim Gordon a Fulminacci: cosa ascoltare questa settimanaE meno male che venerdì 13 per alcuni dovrebbe portare sfortuna come una sorta di venerdì 17. Invece usciranno dischi interessanti, di artisti che mettono al centro la qualità: sul fronte italiano arr ... rockol.it

Musica marzo 2026, gli album italiani in uscita tra ritorni e grandi attese: boom post Sanremo ma ci sono anche i SubsonicaOltre a Patty Pravo e agli altri big sanremesi, anche il disco di Harry Styles e il ritorno emozionante dei BTS. libero.it

