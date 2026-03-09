1,2 milioni di chiamate | il 116117 salva la sanità toscana

Nel corso dell’ultimo anno, il servizio 116117 ha ricevuto più di 1,2 milioni di chiamate, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la sanità toscana. Questa cifra testimonia l’uso continuo di un servizio dedicato ai bisogni sanitari della popolazione, con un flusso costante di cittadini che si rivolgono per assistenza e supporto. La linea si conferma un elemento centrale nel sistema sanitario regionale.

Nel cuore pulsante della sanità toscana, una cifra imponente segna l’impegno quotidiano: oltre un milione e duecentomila telefonate hanno raggiunto il servizio 116117 nell’ultimo anno solare. Questo numero non è solo uno statistica fredda, ma rappresenta la fotografia di un bisogno reale di assistenza che trova nel numero unico europeo per le cure non urgenti una risposta rapida e corretta. La centrale operativa, situata nei palazzi storici del Palagi a Firenze, gestisce flussi provenienti da tutta la regione con tempi di attesa medi di appena due minuti e mezzo. L’efficacia di questo meccanismo si misura nella capacità di orientare verso il percorso sanitario più appropriato, evitando il sovraccarico del sistema delle emergenze vitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

