118 anni Inter | la nota del club e il video celebrativo pazzesco

Il club festeggia i 118 anni dalla sua fondazione con una nota ufficiale e un video celebrativo che mostra i momenti più significativi della storia. La comunicazione ricorda come il 9 marzo 1908 sia stata la data di nascita di un’idea di calcio aperta e inclusiva, capace di riunire persone, culture e visioni diverse sotto i colori della squadra.

Inter. " Il 9 marzo 1908 nasceva una nuova idea di calcio. Un'idea libera, aperta al mondo, capace di unire persone, culture e visioni diverse sotto gli stessi colori. Oggi l'Inter celebra 118 anni di storia, una storia fatta di momenti indimenticabili, sfide affrontate e un legame che attraversa generazioni. Per questo anniversario il Club racconta la propria identità attraverso un video celebrativo, un viaggio tra immagini d'archivio e ricordi collettivi che ripercorrono l'essenza nerazzurra: dalla fondazione alle notti europee, dalle giocate che hanno sfidato ogni logica ai volti dei tifosi in ogni parte del mondo. Il racconto parte dall'origine.