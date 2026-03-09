11 comuni si uniscono | il piano unitario del Portogruarese

Oggi nel Veneto Orientale undici sindaci del Portogruarese si sono incontrati per discutere un piano unitario di sviluppo. La riunione si è tenuta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Marco Zecchinato. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di definire una strategia condivisa tra i comuni della zona, in vista di progetti futuri e collaborazioni.

Lo scontro politico-amministrativo nel Veneto Orientale si è cristallizzato oggi, lunedì 9 marzo 2026, quando l’assessore regionale Marco Zecchinato ha accolto undici sindaci del Portogruarese per definire una strategia comune di sviluppo. L’incontro, svoltosi nel municipio di Portogruaro, ha la presenza dei primi cittadini di Portogruaro, Fossalta, Caorle, Teglio Veneto, Gruaro, San Stino di Livenza, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, San Michele al Tagliamento e Concordia Sagittaria. L’obiettivo dichiarato non è stato solo quello di ascoltare le istanze locali, ma di costruire un piano unitario che superi le frammentazioni storiche tra i comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 11 comuni si uniscono: il piano unitario del Portogruarese Articoli correlati Umbria ciclabile: 11 comuni beneficiari del piano “Bici in Comune” per mobilità sostenibile e turismo lento.L’Umbria si prepara a una svolta nella mobilità sostenibile e nel turismo lento, grazie all’approvazione del bando nazionale “Bici in Comune”. Amministrative 2026: il 24 e 25 maggio si vota in 11 comuni del FoggianoSono 11 i Comuni chiamati alle urne in provincia di Foggia domenica 24 e lunedì 25 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a 11 comuni si uniscono il piano unitario... Discussioni sull' argomento Il Comandante dei Carabinieri Mezzavilla in pensione; Va in pensione il luogotenente Mezzavilla; Comandante dei Carabinieri Mezzavilla in pensione: l’omaggio del Sindaco Luigi Toffolo; Lotta larvicida nelle vie pubbliche del territorio comunale. #Portogruarese – L’omaggio dei sindaci al comandante dei Carabinieri Corrado Mezzavilla, prossimo alla pensione Omaggio istituzionale questa mattina al comandante della Stazione dei Carabinieri di Portogruaro, Cavaliere Corrado Mezzavilla, che si appr - facebook.com facebook