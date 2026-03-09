106 metri sotto il ghiaccio | il record di Casalini

Luca Casalini ha stabilito un nuovo record nel lago di Anterselva, situato a 106 metri di profondità sotto il ghiaccio. Le temperature ambientali sono di circa -15 gradi all’aria, mentre l’acqua si mantiene tra i 2 e i 4 gradi. La performance si è svolta in un contesto di condizioni estreme, con Casalini impegnato in un’immersione che rimarrà nella memoria dello sport italiano.

Nel lago di Anterselva, dove il termometro segna meno 15 gradi all'aria e l'acqua si aggira tra i 2 e i 4 gradi, Luca Casalini ha scritto una pagina storica per lo sport italiano. Il 43enne apneista toscano dell'Argentario ha stabilito due record mondiali CMAS nell'apnea dinamica sotto il ghiaccio senza muta, percorrendo ben 106 metri in entrambe le specialità: con pinne doppie e con monopinna. L'impresa, realizzata a marzo 2026, rappresenta un traguardo iridato che conferma la supremazia tecnica e mentale dell'atleta in condizioni estreme. L'evento si è svolto nel cuore dell'Alto Adige, trasformando il lago ghiacciato in uno scenario di sfida assoluta contro gli elementi.