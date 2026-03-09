10 ragazzi e 5 non vedenti | un bar al buio a Palermo

A Palermo, un bar dell’Istituto Florio-Salamone è stato aperto al pubblico, coinvolgendo dieci ragazzi e cinque persone non vedenti. La collaborazione tra giovani a rischio e cittadini non vedenti ha portato alla creazione di uno spazio sensoriale particolare, dove i clienti possono vivere un’esperienza diversa. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione e la conoscenza delle diverse percezioni sensoriali.

Una collaborazione inaspettata tra giovani a rischio e cittadini non vedenti ha trasformato un bar dell’Istituto Florio-Salamone in uno spazio sensoriale unico. Tra settembre e febbraio, dieci ragazzi hanno unito le competenze per creare arredi tattili che raccontano la storia di Palermo senza bisogno della vista. L’iniziativa, portata avanti dall’associazione Lisca Bianca e dalla cooperativa Oltresenso, non è stata solo un corso di falegnameria o di stampa 3D, ma un vero laboratorio di integrazione sociale. I risultati concreti di questo percorso sono oggi visibili negli oggetti che arredano il locale: riproduzioni in rilievo del Castello della Zisa e della Cattedrale, pensate per essere lette col tatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

