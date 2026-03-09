10 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 10 marzo, quinto giorno della settimana, segna il 69º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona energica e determinata, dotata di una forte capacità di iniziativa. Oggi vengono pubblicati l’oroscopo segno per segno e l’almanacco, offrendo informazioni su caratteristiche e curiosità relative a questa giornata.

Il 10 marzo è il 69º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è energico e determinato, con una forte capacità di iniziativa. È una persona che tende a muoversi con decisione, affrontando le sfide con coraggio e spirito pratico. Fatti salienti: Nel 1973 esce The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, uno degli album più iconici e influenti della storia del rock. L’opera, frutto di sperimentazioni sonore e riflessioni su tempo, denaro e vita, ha venduto oltre 50 milioni di copie e segnato una svolta nella musica moderna. ARIETEAmore – Passione intensa, ma serve più ascolto per evitare tensioni.Lavoro – Determinazione alta, giornata utile per iniziative personali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

