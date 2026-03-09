10 marzo 1878 Anna Nocera e il primo femminicidio di mafia | una proposta educativa per ricordarla nelle scuole

Il 10 marzo 1878, Anna Nocera fu vittima del primo femminicidio legato alla mafia. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone di ricordarla nelle scuole attraverso iniziative educative. La figura di Anna Nocera viene così associata a un episodio storico che evidenzia il ruolo delle donne nel contesto mafioso, spesso calpestato o considerato fastidioso.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole oggi affrontare un altro tema legato alla mafia, ovvero la figura della donna, talvolta vista come oggetto di desiderio, ma anche come presenza "ingombrante" di cui disfarsi. È doveroso, oggi, ricordare Anna Nocera, vittima di quello che viene considerato il primo femminicidio di mafia. Anna Nocera nasce a Palermo nel 1861 da una famiglia di umili origini. Cresce con il senso del sacrificio e, giunta all'età adolescenziale, decide di contribuire all'economia familiare. Viene così assunta come domestica presso la famiglia Amoruso. La giovane è ignara dei traffici mafiosi degli Amoruso e svolge il proprio lavoro con dedizione.

