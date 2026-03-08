Al BNP Paribas Open di Indian Wells, Alexander Zverev ha affrontato Brandon Nakashima in una partita durata tre set, conclusa con la vittoria del tedesco per 7-6. Durante l'incontro, Zverev ha collezionato 36 vincenti e commesso 21 errori. La sfida si è svolta in un clima di grande equilibrio, con il punteggio che non ha mai superato il vantaggio di un break.

Al BNP Paribas Open di Indian Wells, Alexander Zverev ha superato Brandon Nakashima dopo tre set combattuti. La vittoria del numero 4 mondiale arriva con il punteggio finale di 7-6(2) 5-7 6-4. Il tedesco affronta ora Flavio Cobolli o Frances Tiafoe agli ottavi di finale. La gara si è prolungata per due ore e mezza, segnando un altro momento di instabilità sul cemento californiano. Zverev ha mostrato una prima di servizio al 81% ma ha faticato sulla seconda palla, raccogliendo solo 11 punti su 24 tentativi. Nonostante le difficoltà tecniche evidenti nel rovescio e nel diritto, il giocatore tedesco ha utilizzato 36 vincenti contro i 21 errori gratuiti dell’avversario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zverev a Indian Wells: 36 vincenti, 21 errori e vittoria per 7-6

Zverev ingiocabile, Berrettini eliminato: highlights Indian WellsDopo la rimonta con tanto di crampi contro Mannarino, la corsa di Matteo Berrettini a Indian Wells si ferma bruscamente contro Alexander Zverev.

Zverev senza crepe a Indian Wells: Berrettini si ferma al 2° turnoIl cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells si interrompe al secondo turno.

Una raccolta di contenuti su Indian Wells.

Temi più discussi: Zverev ingiocabile, Berrettini eliminato: highlights Indian Wells; Indian Wells, Berrettini si ferma contro Zverev; Indian Wells: Cobolli vince in rimonta e va al terzo turno, Berrettini si arrende contro Zverev; Indian Wells, avanti Cobolli e Paolini. Berrettini ko con Zverev, subito fuori Musetti.

Atp Indian Wells, i risultati di oggi: Zverev agli ottaviSascha Zverev stacca il pass per gli ottavi al Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco soffre, ma elimina Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partit ... sport.sky.it

Indian Wells: Zverev supera Nakashima in un thriller e vola agli ottavi di finaleAlexander Zverev resiste a Nakashima in un match da brividi di 2h30 e si qualifica agli ottavi È stata dura per Alexander Zverev, ma il tedesco sarà comunque presente agli ottavi di finale a Indian We ... msn.com

Il nostro SINNER inizia alla Grande Indian Wells - facebook.com facebook

Sinner proverà a riprendersi da un inizio di stagione difficile con il torneo Indian Wells, uno dei Masters 1000 più prestigiosi e più ricchi x.com