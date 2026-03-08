Zenere festeggia in Val di Fassa | è il primo podio in Coppa del Mondo

L'8 marzo 2026 in Val di Fassa, Asja Zenere, originaria di Barzio, ha ottenuto il suo primo podio in Coppa del Mondo di sci alpino, classificandosi terza nel superG. La atleta ha raggiunto questa posizione durante una gara di alto livello, segnando un momento importante nella sua carriera sportiva. La vittoria ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di sci e gli addetti ai lavori.

Asja Zenere, barziese d'adozione, conquista il suo primo podio nel circuito maggiore, terza nel superG in Val di Fassa con il pettorale 33. Buona prova anche per Roberta Melesi, 12^ a 75 centesimi dalla vincitrice Elena Curtoni. A Kranjska Gora, Tommaso Sala chiude 26° nello slalom. L'8 marzo 2026 è una data che la Valsassina e il Lecchese si ricorderanno a lungo. Asja Zenere, barziese d'adozione, ha scritto la pagina più bella della sua carriera sportiva, almeno per ora: terza nel superG della Coppa del Mondo di sci alpino in Val di Fassa, ha conquistato il suo primo podio nel circuito maggiore con una discesa di rara intelligenza tattica e tecnica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Coppa del Mondo, Pirovano super in discesa libera: conquista il primo gradino del podio in Val di FassaBolzano, 6 marzo 2026 – Una grande vittoria per Laura Pirovano, dopo i piazzamenti avuti in Top 10.

Sci, Coppa del Mondo: Elena Curtoni vince Superg Val di Fassa, Zenere terzaContinua il momento magico delle velociste azzurre in Coppa del Mondo di sci alpino.

Una selezione di notizie su Zenere festeggia in Val di Fassa è il....

Temi più discussi: Che emozione Asja Zenere! È 3ª a sorpresa nel Super G di Passo San Pellegrino, primo podio in carriera; Goggia limita i danni, Curtoni 1ª e Zenere 3ª: show Italia nel SuperG in Val di Fassa; Pirovano concede il bis e vola in testa alla Coppa; DISCESA LIBERA AMARA IN VAL DI FASSA PER LE NOSTRE MELESI E ZENERE.

È sempre festa Italia: Curtoni vince il superG in Val di Fassa. Sorpresissima Zenere, è terzaUltima prova della specialità prima delle finali di Coppa del Mondo con le azzurre protagoniste: ottava Pirovano e nona Goggia ... gazzetta.it

Curtoni da urlo, Zenere a sorpresa: l’Italia chiude il poker in Val di Fassa. Goggia vede la coppa, l’annuncio di PirovanoCurtoni da urlo, Zenere a sorpresa: l’Italia chiude il poker in Val di Fassa. Goggia vede la coppa, l’annuncio di Pirovano ... sport.virgilio.it

CHE WEEKEND IN VAL DI FASSA 06/03/26, Discesa Libera - Pirovano 07/03/26, Discesa Libera - Pirovano 08/03/26, SuperG - Curtoni , Zenere - facebook.com facebook

CHE WEEKEND IN VAL DI FASSA 06/03/26, Discesa Libera - Pirovano 07/03/26, Discesa Libera - Pirovano 08/03/26, SuperG - Curtoni , Zenere #EurosportSCI x.com