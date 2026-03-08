Yildiz MVP di Juve Pisa per qualcuno è da 8 | Bentornato campione; Quando gioca da centravanti…

Durante la partita tra Juventus e Pisa, Yildiz è stato eletto come miglior in campo. Alcuni commentatori hanno attribuito al suo rendimento un voto di 8, lodando il suo ritorno come un campione. Viene anche sottolineato che le sue prestazioni migliorano quando gioca nel ruolo di centravanti. La partita ha visto diverse opinioni sul suo contributo alla squadra.

Yildiz MVP di Juve Pisa, per qualcuno è da 8: «Bentornato campione»; «Quando gioca da centravanti.». Le pagelle del turco. Per i quotidiani è Kenan Yildiz l'MVP di Juve Pisa. Il 10 turco, in una volta sola, rompe il digiuno da gol e assist. Decisivo il cambio tattico che l'ha portato ad agire da attaccante centrale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – Non sembra al top fisicamente. Nella ripresa passa centravanti ed è la svolta: o?re la palla d'oro a Cambiaso per il vantaggio, ispira mille iniziative e poi firma il tris. Decisivo. TUTTOSPORT 7.5 – Dopo 70 minuti affannosi nella morsa difensiva del Pisa, allarga – sollevato – le braccia al cielo, per celebrare un gol da fuoriclasse assoluto che chiude il match e, forse, un mese horror per la Juventus.