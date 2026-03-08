Yildiz giganteggia anche in Europa | il traguardo raggiunto in Juve Pisa lo eleva ai livelli di Yamal e Diomande! Cosa ha fatto il numero 10

Il numero 10 della Juventus ha ottenuto un risultato importante durante la partita contro il Pisa all’Allianz Stadium. Con questa prestazione, si aggiunge a un elenco di giocatori come Yamal e Diomande, raggiungendo un traguardo significativo. La sua presenza in campo e il contributo diretto alla gara sono stati gli elementi chiave di questa conquista, che lo colloca tra i protagonisti di questa stagione.

Yildiz ha raggiunto questo traguardo in Juve Pisa: il numero 10 come Yamal e Diomande, ecco cosa ha fatto all’Allianz Stadium. La schiacciante vittoria casalinga della Juventus, capace di imporsi per 4-0 contro il Pisa, ha certificato ancora una volta lo stato di forma della corazzata guidata da Luciano Spalletti. Tuttavia, a rubare letteralmente la scena sul prato dell’Allianz Stadium è stato, senza ombra di dubbio, Kenan Yildiz. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Lo show contro il Pisa: gol e assist decisivi. Nel corso della sfida contro la compagine nerazzurra, il numero dieci juventino ha illuminato il gioco con colpi di altissima scuola, risultando l’ago della bilancia del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

