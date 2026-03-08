WWE | Il Tribal Chief si concede il lusso Roman Reigns acquista un Omega Speedmaster Moonshine

Roman Reigns potrebbe essere in preparazione per un match gigantesco contro CM Punk a WrestleMania 42, ma il “Tribal Chief” ha appena dimostrato che, quando si parla di lusso, sta già vincendo. Reigns ha pubblicato su Instagram un video per mostrare l’ultimo pezzo aggiunto alla sua collezione di orologi: un esclusivo Omega Speedmaster Moonshine Reverse Panda in oro 18 carati, un segnatempo di fascia altissima con un prezzo di circa 49.300 dollari. Nel video, Reigns osserva l’orologio da diverse angolazioni prima di indossarlo al polso, visibilmente soddisfatto del nuovo acquisto. A corredo del post ha scritto: “Un altro pezzo per la collezione! @omega Omega Speedmaster Moonshine Reverse Panda in oro 18 carati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

