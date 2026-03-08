Wu-Tang Clan dal ghetto al sogno americano

Il Wu-Tang Clan è un gruppo musicale originario di Staten Island, New York, formato negli anni ’90. La formazione si distingue per aver rivoluzionato il concetto di collettivo artistico, con ogni membro che ha mantenuto una propria carriera solista parallela a quella del gruppo. La loro presenza ha avuto un impatto significativo sulla scena rap e hip hop di quegli anni.

Arrivano da Staten Island, New York, e negli Anni '90 hanno ridefinito l'idea del gruppo musicale, immaginandolo come un collettivo nel quale tutti i componenti avessero una precisa identità e una carriera solista parallela a quella comune. I Wu-Tang Clan che si esibiscono stasera alle 21 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, unica data italiana del loro tour internazionale, hanno anche cambiato i canoni estetici dell'hip hop, avvolgendo la cruda semplicità dei loro ritmi urbani elettronici con suadenti arrangiamenti orchestrali, non generati dall'elettronica, ma commissionati ad autentiche formazioni sinfoniche.