Il Codacons ha segnalato un aumento di truffe online che coinvolgono gli utenti di WhatsApp. I truffatori utilizzano l’Intelligenza Artificiale per creare conversazioni false, cercando di ingannare le persone e sottrarre denaro. La situazione sta diventando più complessa e sofisticata, rendendo più difficile riconoscere le truffe. L’ente invita a prestare attenzione e a diffidare da eventuali richieste sospette.

Sta emergendo una forma sempre più sofisticata di truffa online che colpisce gli utenti di WhatsApp. A lanciare l’allarme è il Codacons, che segnala come i truffatori stiano sfruttando l’Intelligenza Artificiale per creare conversazioni credibili e manipolare le vittime. Il meccanismo parte spesso con un messaggio apparentemente innocuo proveniente da un numero sconosciuto. Può trattarsi di un semplice saluto o di una domanda casuale, studiata per spingere l’utente a rispondere. Una volta instaurato il dialogo, la conversazione prosegue in modo naturale, grazie a foto curate, stati aggiornati e dettagli personali che rendono l’interlocutore convincente e realistico. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp e investimenti truffa: il Codacons lancia l’allarme

