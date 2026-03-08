Weekend da dimenticare per Goggia in Val di Fassa | solo 9° posto in Super G resta leader di specialità

Nel fine settimana in Val di Fassa, la sciatrice italiana si è classificata nona nel Super G, rimanendo leader di specialità. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con le atlete che hanno affrontato le piste con determinazione. La presenza di pubblico sugli sci in quota ha accompagnato le competizioni, mentre le atlete hanno concluso le manche con tempi compatibili con le loro prestazioni.

Brilla ancora l'azzurro nel weekend della coppa del mondo di sci in Val di Fassa: dopo la doppietta di Laura Pirovano nelle due discese libere, entrambe vinte con un vantaggio di un centesimi, a trionfare nel Super G di domenica 8 marzo è un'altra italiana, Elena Curtoni, tornata alla vittoria dopo tre anni dall'ultima volta, salendo sul podio insieme alla sorprendente Asja Zenere, lecchese di Barzio, incredibile terza contro ogni pronostico. Punto in comune con venerdì e sabato, purtroppo, è anche una Sofia Goggia lontana dal podio e che non riesce a trovare il feeling con la pista nemmeno questa volta, dovendosi accontentare alla fine di un 9° posto deludente, almeno a giudicare dalla reazione avuta una volta arrivata al traguardo e visti i tempi.