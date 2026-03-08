Vuoi sposarmi? | a Edimburgo i pinguini usano i sassi dipinti dai pazienti pediatrici come pegni d’amore

A Edimburgo, nello zoo locale, i pinguini Gentoo sono protagonisti di un fenomeno insolito: usano sassi dipinti dai bambini come pegni durante la stagione riproduttiva. Questa tradizione animale si svolge ogni anno, attirando l’attenzione di visitatori e staff. I pinguini scelgono i sassi colorati come simbolo di affetto, creando un legame tra il mondo umano e quello animale in modo naturale e sorprendente.

Presso lo Zoo di Edimburgo, in Scozia, ha avuto inizio una delle manifestazioni naturali più affascinanti del mondo animale: la stagione riproduttiva dei pinguini Gentoo (conosciuti anche come pinguini pigoscelide comuni). Quest'anno, l'evento ha assunto una connotazione sociale e solidale unica grazie alla collaborazione tra la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) e la Edinburgh Children's Hospital Charity (ECHC). I protagonisti di questa iniziativa sono i piccoli pazienti del Royal Hospital for Children and Young People (RHCYP), che hanno decorato a mano i sassi destinati ai nidi degli uccelli marini. Per comprendere l'importanza di questa iniziativa, è necessario analizzare un comportamento etologico specifico di questa specie: il pebbling.