Volley tra Forlì e Cesena derby infinito | la Life365eu conquista il match al tie-break

Il derby tra Forlì e Cesena si è concluso con la vittoria della squadra di casa, Life365.eu, al tie-break contro l’Elettromeccanica Angelini Cesena. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio intenso e momenti di nervosismo, con entrambe le formazioni che hanno combattuto punto su punto. Le ragazze allenate da Maria Grazia Montevecchi e Fabrizio Lini hanno conquistato il successo con un punteggio di 3-2, dopo cinque set combattuti.

La Life365.eu conquista la vittoria dopo una gara tirata e nervosa contro l'Elettromeccanica Angelini Equilibrato, nervoso, vibrante: il derby tra Life365.eu e l'Elettromeccanica Angelini Cesena è una sfida da antologia che si aggiudicano, al tie break, le ragazze allenate per l'occasione da Maria Grazia Montevecchi e Fabrizio Lini per 3-2 (25-21; 25-22; 20-25; 19-25; 15-10). Dopo la celebrazione di Giorgia Gregori, libero di Cesena nato e cresciuto con la maglia Libertas, il primo set corretto sul filo dell'equilibrio fino alla metà del tempo, quando i due ace consecutivi di Perletti danno abbrivio a Forlì (17-14), mentre il muro di Casotti dà il massimo vantaggio alla squadra di casa (18-14).