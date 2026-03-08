Volley Fenix Energia battaglia fino al quinto set Strappato un punto contro Group Marsciano

La squadra Volley Fenix Energia ha disputato una partita molto combattuta contro il Group Marsciano, quarta forza del campionato. La gara si è conclusa con un punteggio di 2-3, dopo un match che è durato fino al quinto set. La formazione ha ottenuto un punto importante, nonostante la sconfitta.

La Fenix Energia conquista un buon punto con il Group Marsciano, quarta forza del campionato, perdendo 2-3 un match molto combattuto. “È stata una buona partita e ne avevamo bisogno - spiega coach Loris Polo -. Venivamo da una settimana di allenamenti non proprio all’altezza e abbiamo avuto una bella reazione sul campo contro una squadra molto fisica e forte. Siamo partiti contratti poi dal secondo set è stata una battaglia a suon di punti. Il risultato finale ha premiato Marsciano ma la prestazione premia anche noi e infatti ci prendiamo questo buon punto”. Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato, 14 marzo, alle 21, in casa dell’Omac Active Alto Casentino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

