Volevano portarmi ‘in regalo’ a un produttore credevano avrei fatto di tutto Ma io giravo con una borsetta piena di sassi e la tirai nel posto giusto | il racconto di Marisa Laurito

Marisa Laurito ha raccontato di aver evitato di essere consegnata a un produttore, portando con sé una borsetta piena di sassi che ha usato quando necessario. Nel suo racconto, ha descritto una situazione in cui alcuni personaggi dello spettacolo cercavano di portarla via come regalo a un produttore, ma lei si è difesa reagendo fisicamente. Nel mondo dello spettacolo, ha aggiunto, c’era una sorta di diritto non scritto che favoriva alcune figure.

"Nel mondo dello spettacolo, salvando figure straordinarie come Eduardo De Filippo, esisteva quasi una specie di ius primae noctis. Io camminavo con una borsetta piena di sassi. Se qualcuno si avvicinava troppo o alzava le mani, tiravo la borsetta. Dovevo difendermi". Marisa Laurito ricorda i propri inizi negli anni '70, aprendosi anche su episodi particolarmente difficili vissuti, come quando poco prima, nel '68, fece dei provini a Roma e tentarono di 'offrirla' a un produttore: "C'era un pullman che portava le ragazze da una produzione all'altra. A un certo punto mi fecero scendere con la scusa di un provino per un film di Vittorio De Sica. In realtà volevano portarmi 'in regalo' a un direttore di produzione che compiva gli anni.