Vittoria amara per Merle Fraebel ad Altenberg Julia Taubitz fa sua la Sfera di Cristallo

Merle Fraebel ha vinto la tappa di Altenberg, ultima gara della Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2026, in Germania. Tuttavia, il titolo di campionessa della stagione è andato a Julia Taubitz. La competizione ha visto Fraebel prevalere sulla pista, ma la classifica finale del campionato ha premiato Taubitz. La gara si è conclusa con queste due protagoniste al centro dell’attenzione.

Merle Fraebel si è aggiudicata la tappa di Altenberg (Germania) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2026, ma il titolo va a Julia Taubitz. Sul budello teutonico le padrone di casa si sono contese la Sfera di Cristallo fino all'ultimo metro con emozioni davvero clamorose. Con questo risultato la classifica finale della Coppa del Mondo di slittino singolo femminile vede Julia Taubitz strappare il successo finale su Merle Fraebel che, nonostante la vittoria, si ferma a 4 punti dalla connazionale. La gara odierna ha visto il successo di Merle Fraebel con il tempo complessivo di 1:43.790 (52.036 e 51.