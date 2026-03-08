Vis gasata dopo la vittoria | E ora vogliamo il bis

Dopo aver ottenuto una vittoria in extremis contro il Bra, la squadra si è mostrata entusiasta e determinata. Un rappresentante ha dichiarato che ora desiderano ripetersi e ottenere un secondo risultato positivo. La vittoria ha permesso loro di migliorare la posizione in classifica, allontanandosi dalle zone pericolose e avvicinandosi alla zona playoff.

"L'aver vinto in extremis contro il Bra ci ha dato una grande spinta a livello mentale. Ci ha permesso di allontarci dalle zone basse della graduatoria e avvinciarci a quelle playoff. Ora vogliamo il bis. Chiudendo il girone di ritorno come avevamo chiuso quello d'andata possiamo ancora puntare a un ottimo piazzamento". Dopo il successo di mercoledì oggi la Vis affronterà la Juventus Next Gen con più entusiasmo ma con due pedine in meno. Stellone alla vigilia ne rivela i nomi: "Ceccacci ha accusato un fastidio al flessore, Franchetti Rosada ha un problema influenzale. Oltre a loro restano indisponibili Vezzoni, Tonucci, Ferrari e Tavernaro". Un recupero: "Mariani ci sarà.