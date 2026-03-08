Nel mese di marzo, lo Spi Cgil della Toscana organizza una serie di eventi e iniziative per affrontare temi come violenza, salari e diritti. L’obiettivo è mettere in luce le battaglie passate e quelle ancora da affrontare, coinvolgendo cittadini e lavoratori in un dialogo aperto. La campagna si concentra sulla tutela dei diritti conquistati e sulla lotta contro le ingiustizie.

Un mese per parlare di diritti conquistati e calpestati, battaglie vinte e ancora da combattere. Sarà un marzo di impegno, eventi e iniziative, quello dello Spi Cgil della Toscana. "No alle modifiche al Ddl stupri, no agli inganni del patriarcato" è lo slogan scelto quest’anno in occasione dell’8 marzo ma che prevede appuntamenti per molti più giorni. In questo contesto, la Cgil ha partecipato alle manifestazioni del 15 febbraio contro il disegno di legge che interviene sull’articolo 609 bis del Codice penale, organizzate dal collettivo Consensosceltalibertà. "Il nostro manifesto regionale – spiega Marisa Grilli, responsabile del Coordinamento Donne dello Spi Cgil toscano – sarà declinato nelle leghe attive in tutti i Comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza, salari e diritti. L’impegno della Spi Cgil

