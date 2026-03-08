Violenza di genere a Romentino in arrivo un nuovo centro antiviolenza

A Romentino sarà aperto un nuovo centro antiviolenza dedicato alla tutela delle donne. In Piemonte, sono in fase di realizzazione tre centri e dieci sportelli territoriali destinati a migliorare l’assistenza contro la violenza di genere. Questi interventi fanno parte di un progetto regionale volto a rafforzare i servizi di protezione e prevenzione.

In totale sono 3 i nuovi centri antiviolenza che saranno attivati in Piemonte. Dieci i nuovi sportelli Tre nuovi centri antiviolenza e dieci nuovi sportelli territoriali per rafforzare la rete di protezione e prevenzione in Piemonte. La Regione accelera sulle politiche di contrasto alla violenza di genere con un investimento complessivo di 360mila euro destinato ad ampliare i servizi e garantire una presenza sempre più diffusa sui territori. Dei tre nuovi centri Cav, uno sarà attivato nel novarese, precisamente a Romentino. L'ente propoente è il Cisa Ovest Ticino, a cui è stato assegnato dalla Regione un contributo di 50mila euro. Con... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Campus Bio-medico. Violenza donne: un nuovo entro antiviolenzaInaugurato oggi il nuovo centro antiviolenza al Policlinico Campus Bio-medico, un presidio fondamentale per le donne in difficoltà.

Inaugurato il nuovo centro antiviolenza del Campus Bio-Medico di Roma“La violenza contro le donne è un’emergenza che riguarda tutti e che impone impegno e responsabilità.

