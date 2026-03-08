Vigor soddisfatti del cammino fatto

Vigor esprime soddisfazione per il percorso finora percorso nel campionato. La squadra si dice contenta dei risultati raggiunti, anche se il campionato non si è ancora concluso. Ad oggi, non ci sono ancora verdetti definitivi e la squadra attende con pazienza le ultime sfide. La stagione continua e le posizioni restano ancora da definire.

Con un campionato che deve ancora emettere i propri verdetti, è ancora presto per stilare i primi bilanci. Detto ciò, è innegabile che in casa Vigor si stia approfittando della pausa imposta dalla Viareggio Cup per riavvolgere il nastro e valutare gli aspetti più o meno positivi della stagione. Ciò non significa tirare i remi barca, anzi, tutto l’ambiente rossoblu è concentrato e motivato a chiudere in bellezza; senza ombra di dubbio queste ultime giornate di campionato saranno utili per: rendere ancor più solida la società, ribadire l’ottimo rapporto con una tifoseria presente ed appassionata e valutare su chi puntare nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vigor, soddisfatti del cammino fatto" Chiellini sul mercato: «Soddisfatti del lavoro fatto e della crescita della squadra»Il dirigente juventino Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha commentato l’impegno della squadra in vista della sfida di... Calcio a 5. Vigor e l’Atletico Fucecchio hanno fatto incetta di golScorpacciata di gol nell’ultima giornata per i due team di calcio a 5 di Fucecchio. LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)