Vietare l’accesso ai binari a chi non ha il biglietto

Venerdì pomeriggio, alla stazione dei treni, si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto persone senza biglietto mentre si avvicinavano ai binari. La situazione ha suscitato reazioni nel mondo sindacale, che chiede misure più rigide per impedire l’accesso ai binari a chi non ha acquistato il titolo di viaggio. La questione è al centro di un dibattito acceso tra le autorità e i rappresentanti dei lavoratori.

Le violenze di venerdì pomeriggio alla stazione dei treni agitano anche il mondo sindacale. Dopo un primo intervento di Ugl Ferrovieri Emilia-Romagna, che ha chiesto un "immediato potenziamento delle misure di controllo e prevenzione" per personale e viaggiatori, è toccato ieri ai rappresentanti degli agenti di polizia far sentire la propria voce. L’obiettivo? Chiedere più personale nel commissariato di via Mazzini e dotare lo scalo ferroviario di un posto di polizia e di varchi di accesso. Il segretario provinciale del Sap, Tonino Guglielmi, rilancia la necessità di dotare la stazione cittadina – e più in generale tutte quelle italiane – di tornelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vietare l’accesso ai binari a chi non ha il biglietto" Dianora Bardi: “Bisogna educare i ragazzi al digitale, non vietare l’accesso ai social”La presidente dell’associazione ImparaDigitale, commenta il divieto dei social per gli under 15 approvato dall’Assemblea nazionale francese “A mio... Leggi anche: “Chi ha ucciso Chiara Poggi”: Garlasco e il biglietto trovato al cimitero Tutti gli aggiornamenti su Vietare l'accesso ai binari a chi non.... Temi più discussi: Vietare l’accesso ai binari a chi non ha il biglietto; Ora l'Australia è pronta a vietare anche i chatbot ai minori: Non devono essere vittime di tecnologie potenti; Adolescenti e social: vietare è la soluzione giusta?; Il Karnataka indiano segnala l’intenzione di vietare i social media ai minori di 16 anni. Vietare o non vietare i social ai minori? Se ne parla anche a San MarinoA puntare i riflettori sul tema, durante l'ultimo Consiglio, Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi, che sollecita un confronto sulla possibilità ... sanmarinortv.sm Vietare VPN ai minori mina la privacy degli adultiNel Regno Unito cresce il dibattito su una proposta che vieta ai minori di 16 anni l'accesso ai social media e alle VPN, con rischi per la privacy degli adulti. tomshw.it È stato scientificamente provato che vietare i cellulari a scuola non migliora né i voti né il benessere mentale - facebook.com facebook La decisione del Consiglio Ue di vietare etichette “di carne” ai prodotti vegetali è stata annunciata lo stesso giorno in cui ha approvato un ambizioso obiettivo climatico. x.com